Два туристических проекта Пензенской области получили субсидию

В Пензенской области объявлены победители конкурса на предоставление субсидии в размере 1 млн рублей для развития туризма. Бессоновский и Никольский районы, Пенза и Кузнецк представили инвестиционные разработки и доказали экономическую эффективность своих программ. Об этом сообщает пресс-центр регионального правительства.

Лучшими оказались проект из Пензы — спортивно-оздоровительный центр с четырьмя горнолыжными трассами, зоной сноубординга, учебным склоном, детским городком и тюбинговой трассой, программа продвижения фольклорного маршрута в селе Карамалы Никольского района. Как отмечает ИА «Пенза-Пресс», им придется поделить 1 млн рублей пополам.

В начале апреля в Пензе была презентована «Бесценная карта», на которую нанесены основные достопримечательности, а также объекты культуры города и области. Основная цель этого проекта — сделать так, чтобы турист в каждой гостинице мог получить полную информацию о традициях и культуре.