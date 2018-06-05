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Аллея городов Золотого кольца появится в Ярославле

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Уникальную аллею городов Золотого кольца планируют высадить Ярославле на территории ботанического сада ЯГПУ. Мероприятия намечены на август, когда отмечается годовщина подписания соглашения по созданию Союза городов Золотого кольца.

«В этом году нам удалось завершить полную реконструкцию двух оранжерей: тропических и субтропических растений. Ботанический сад может стать еще одним объектом на карте туристического маршрута по Золотому кольцу», — цитирует ИА «ЯРНОВОСТИ» ректора университета Михаила Груздева. В 2018 ботаническому саду ЯГПУ исполняется 90 лет. 

Туристический маршрут «Золотое кольцо России» проходит по древним городам Северо-Восточной Руси — Сергиеву Посаду, Переславлю-Залесскому, Ростову Великому, Ярославлю, Костроме, Иваново, Суздалю, Владимиру. В конце мая сообщалось, что администрация Рязанской области выступила с инициативой о включении Рязани в этот список. Город является одним из самых древних в центральной России.

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