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Раннюю работу Ван Гога продали на аукционе за более чем €7 млн

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Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей» продали на аукционе в Париже за более чем €7 млн. Об этом сообщил аукционный дом Artcurial на своей странице в Twitter.

Картина является одной из ранних работ Ван Гога, которую тот создал в возрасте 28 лет. Она оказала большое влияние на развитие живописи ХХ века. Покупателем выступил американский коллекционер, который заплатил за нее в 1,5 раза больше стартовой цены. До этого произведение искусства находилось в частной коллекции, но в 2009 году картину передали на временное хранение в Музей Ван Гога в Амстердаме.

Как пишет сайт kp.ru, картина «Женщины в дюнах за починкой сетей» — это первая картина художника, выставленная на торги за последние 20 лет. По словам экспертов, полотно относится к важному периоду в развитии творчества живописца.

В конце мая на аукционе в Сеуле продали редкую картину южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки почти за $8 млн.

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