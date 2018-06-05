Строительство нового терминала аэропорта Хабаровска опережает график

Работы по строительству нового терминала аэропорта Хабаровска идут с опережением графика. Таким образом возникает возможность сдать объект раньше заявленного срока.

Как сообщили сотрудники московского представительства АО «Хабаровский аэропорт», по состоянию на 1 июня 2018 года, было разработано 90% котлована, погружено 750 свай из 1029, забетонировано 75 ростверков из 108.

Подобные темпы работ говорят о том, что строительство пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта идет с опережением графика, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказал глава представительства Сергей Полозков, на объекте работает почти 200 человек. На данный момент началась установка двух башенных кранов.

Первая официальная свая будущего терминала была забита 19 апреля 2018 года. Здание будет построено по проекту немецкой фирмы Assman Beraten+Planen, его площадь составит 26 тыс. кв. м. Подрядчиком выступает турецкая компания «Лимак Маращстрой», которая уже возвела международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.