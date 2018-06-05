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МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

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МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса, заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

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Ранее, согласно закону, от плановых проверок в 2016-2018 годах освобождались лишь объекты малого предпринимательства.

Однако в сентябре 2016 года Владимир Пучков, который тогда возглавлял МЧС, подписал указ о запрете проверки объектов как малого, так и среднего бизнеса за исключением учреждений здравоохранения, образования и соцсферы, отмечает «РИА Новости»

31 мая президент РФ Владимир Путин 31 потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева вести строгий контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей, аналогичных сгоревшему в марте ТЦ «Зимняя вишня».

Кроме того, Зиничеву было поручено наказывать сотрудников ведомства за халатное отношение к своим обязанностям.

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