МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса, заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

Ранее, согласно закону, от плановых проверок в 2016-2018 годах освобождались лишь объекты малого предпринимательства.

Однако в сентябре 2016 года Владимир Пучков, который тогда возглавлял МЧС, подписал указ о запрете проверки объектов как малого, так и среднего бизнеса за исключением учреждений здравоохранения, образования и соцсферы, отмечает «РИА Новости».

31 мая президент РФ Владимир Путин 31 потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева вести строгий контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей, аналогичных сгоревшему в марте ТЦ «Зимняя вишня».

Кроме того, Зиничеву было поручено наказывать сотрудников ведомства за халатное отношение к своим обязанностям.