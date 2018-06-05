Актера Неведомского похоронят на Волковском кладбище в Петербурге

Церемония прощания с народным артистом России Леонидом Неведомским пройдет 7 июня в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Начало церемонии намечено на 11:00, продлится она до 13:00, после чего в 14:00 начнется отпевание и прощание с артистом в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках, передает телеканал «360».

Леонид Неведомский скончался 3 июня в возрасте 78 лет. Более 50 лет играл в БДТ и исполнил больше 40 ролей. С середины 1960-х годов снимался в кино, его фильмография насчитывает около 100 работ.