Прямой эфир

Актера Неведомского похоронят на Волковском кладбище в Петербурге

0
Фото: ТАСС/Белинский Юрий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония прощания с народным артистом России Леонидом Неведомским пройдет 7 июня в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Начало церемонии намечено на 11:00, продлится она до 13:00, после чего в 14:00 начнется отпевание и прощание с артистом в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках, передает телеканал «360».

Леонид Неведомский скончался 3 июня в возрасте 78 лет. Более 50 лет играл в БДТ и исполнил больше 40 ролей. С середины 1960-х годов снимался в кино, его фильмография насчитывает около 100 работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С таким пойдешь в разведку
Народный артист России Валерий Ивченко — о самобытном творчестве Леонида Неведомского
Пореченков выразил соболезнования в связи со смертью Неведомского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017