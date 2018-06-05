Регата парусных судов пройдет в Курской области

Чемпионат Курской области по спортивному туризму на парусной дистанции пройдет 8 по 13 июня в акватории Михайловского водохранилища. Нынешние состязания посвящены памяти Александра Сапожкова — первого курского тренера по парусному спорту.

Спортсменов ожидает серия двух дневных гонок — на короткой и длинной дистанции. К участию допускаются разборные надувные парусные суда серии катамаран и тримаран, пишет «Курская правда». В рамках регаты откроется кинотеатр под открытым небом и будут организованы бесплатные мастер-классы на катамаранах.

В конце мая точную копию первого 54-пушечного парусного линейного корабля «Полтава», в создании которого принимал участие Петр I, спустили на воду в Санкт-Петербурге. В начале церемонии был дан залп из корабельного орудия, затем рота почетного караула вынесла флаги России, Андреевский флаг и флаг Петербурга. Парусник станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса, посвященного морской истории России.