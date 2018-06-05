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Места размещения батутов в Пскове согласуют с местными жителями

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Псковские власти в ближайшее время утвердят схему размещения надувных батутов. До этого она будет вынесена на публичное обсуждение. Решение об этом было принято на приеме граждан вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Как уточняет Псковская лента новостей, жители города не раз высказывали недовольство батутами, установленными в центре города. Городки представляются им неэстетичными, они издают много шума и портят газоны.

Кроме того, нынешним размещением батутов недоволен и глава администрации Пскова Александр Братчиков. По его словам, в ближайшее время появится схема установки батутов как нестационарных объектов. Она обязательно будет согласована с жителями города. А уже после этого поступит на утверждение в годуму.

Портал iz.ru 1 июня сообщал о том, что в Астраханской области двое детей пострадали в батутном центре. Один из них по-прежнему в коме.

Сегодня же стало известно, что в Ленинградской области задержан предприниматель, которого подозревают в установке ненадежного батута в поселке Романовка. Там накануне взлетел на воздух и перевернулся надувной батут. Пострадали трое детей.

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