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«Газпром» признал действия «Нафтогаза» по аресту активов компании в Нидерландах

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Российская компания «Газпром» признала действия украинского «Нафтогаза» по аресту судом активов в Нидерландах в целях выплаты $2,6 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

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Однако в «Газпроме» обратили внимание, что официальные уведомления об этой процедуре в компанию не поступали.

«Газпром» сможет представить комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес», — говорится в комментарии, передает «Газета.ру».

Ранее во вторник, 5 июня, «Нафтогаз Украины» сообщил, что Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его дочерних компаниях в Нидерландах и задолженности этих организаций.

В среду, 30 мая, стало известно, что судебные приставы в Швейцарии провели опись имущества в офисе компании Nord Stream в кантоне Цуг в рамках исполнения решения суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». «Газпром» заявил, что намерен защищать свои права в соответствии с законодательством.

В феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую госкорпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». В конце мая «Газпром» направил в суд Швеции заявление с требованием полной отмены решения Стокгольма по контракту на транзит топлива.

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