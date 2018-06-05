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Многофункциональную спортплощадку открыли в поселке в Приморье

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Многофункциональную спортивную площадку открыли в поселке Зарубино в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Торжественное открытие спортплощадки состоялось сегодня, 5 июня. Площадка подготовлена для занятий волейболом, баскетболом, бадминтоном, мини-футболом. Также на ней можно совершать пробежки, а зимой можно будет кататься на коньках и проводить хоккейные турниры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На церемонии открытия выступил глава Зарубинского поселения Олег Неглядов. Он призвал местных жителей активнее заниматься физической культурой и стремиться к высоким спортивным достижениям.

Также во время открытия выступили воспитанники различных спортивных секций и творческих коллективов села Андреевка и поселка Зарубино. Теперь у местных жителей появилась возможность заниматься различными видами спорта круглогодично.

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