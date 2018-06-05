Полицейский пострадал в Екатеринбурге при погоне за мотоциклистом

Сотрудник полиции разбился на мотоцикле при погоне за байкером в Екатеринбурге. Транспортное средство врезалось в две иномарки.

По данным очевидцев, полицейский преследовал байкера на служебном мотоцикле, при этом на транспортном средстве были включены проблесковые маячки и спецсигнал. На перекрестке улиц Уральских Рабочих и Бакинских Комиссаров мотоцикл столкнулся с автомобилями Mercedes и Volvo. Байкеру удалось скрыться, пишет ИА «Ура.ру».

Полицейский был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и другими травмами. По факту произошедшего ДТП проводится проверка.

Из-за аварии на дороге образовалась пробка.