Работа завода по производству кегов в Воронеже приостановлена

Суд Воронежа на 45 суток приостановил работу предприятия-производителя кегов ООО «Янберг Контейнер Системс». Причиной стало загрязнение заводом окружающей среды.

Как уточняет ИА «Абирег», на «Янберг» пожаловался в суд Росприроднадзор. Во время проверки специалисты ведомства нашли на участке в селе Бобяково, где расположены цеха, 13 источников загрязнения атмосферы. Один из них являлся аварийным. Так, в границах санитарно-защитной зоны предприятия предельно допустимая концентрация фтористого водорода была превышена в 1,8 раза.

Кроме того, у завода не было разрешения на выброс вредных веществ и проекта предельно допустимых выбросов. Не проводило предприятие и лабораторный учет контроля качества. Работа велась без положительного заключения экологической экспертизы.

Гендиректор «Янберга» Ян Белоглазов сообщил агентству, что компания оштрафована на 1,5 млн рублей. Он надеется, что за 45 дней завод исправит все нарушения. Предприниматель оценил потери предприятия от простоя в сумму от 5 до 15 млн рублей.