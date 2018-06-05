Штурмовая авиация ВКС РФ отработала бомбардировку на полигонах Кубани и Крыма

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе учений нанесла бомбовые удары по целям на полигонах Кубани и Крыма. Об этом во вторник, 5 июня, рассказала пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Посадку для зарядки боекомплекта на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием отработало звено штурмовиков Су-25СМ. «После этого пилоты совершили взлет и выполнили бомбометание по целям на авиационных полигонах, расположенных в Крыму и на Кубани», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение ЮВО.

Учения авиации на территории Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым продлятся с 5 по 8 июня. Всего в них задействовано порядка 100 вертолетов и самолетов.

В этот период самолеты нанесут бомбовые удары по целям на полигонах «Копанской» и «Опук». Также окружная авиация отработает поиск корабельной группировки условного противника.

Вертолеты обеспечат огневую поддержку высадки на необорудованное побережье морского десанта соединения морской пехоты Черноморского флота. Подразделения крымского соединения ПВО задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» из состава армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны ЮВО заступили на дежурство в Ростовской области.