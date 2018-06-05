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Служебный пес помог поймать двух преступниц в масках на Кубани

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Две девушки в масках вломились в дом к пенсионерке в селе Высокое Курганинского района Краснодарского края и забрали все деньги. Служебная собака по кличке Ганс помогла полицейским раскрыть преступление по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, две девушки в масках и перчатках выбили входную дверь в дом 82-летней женщины, когда она была дома. Угрожая хозяйке, они забрали все имеющиеся у нее деньги в размере 19 тыс. рублей и скрылись, сообщают «Кубанские новости».

В ходе осмотра места происшествия инспектором-кинологом, овчарка Ганс взяла след и вывела полицейских к тому месту, где злоумышленницы выбросили маски и перчатки. Затем были пойманы и сами девушки. Ими оказались две местные жительницы в возрасте 18 и 21 года.

Было возбуждено уголовное дело. Все денежные средства возвращены владелице. Девушкам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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