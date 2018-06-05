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Дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД установят в Татарстане

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В Татарстане в этом году планируется дополнительно установить 100 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом заявил заместитель начальника УГИБДД МВД по республике Александр Разумнов.

В настоящее время на дорогах используются 1013 приборов фото — и видеофиксации, из них — 804 стационарных, 175 передвижных, 34 мобильных. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». В Татарстане появится система обеспечения непрерывного контроля за движением транспортных средств на трех трассах федерального значения (Москва–Уфа, Казань–Оренбург, Казань–Ульяновск).

Портал iz.ru писал, что за 2017 год в РФ было выписано 69,4 млн штрафов за превышение скорости. В ГИБДД отметили, что при этом вдвое выросло число повторных нарушений скоростного режима. Эксперты связывают это в первую очередь с увеличением количества дорожных камер. 

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