Синоптики зафиксировали обратный суточный ход температуры в Москве 5 июня. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам специалистов, утром 5 июня температура была выше, чем днем. Так, в 07:00 на метеостанции ВДНХ термометр зафиксировал температуру +15 градусов, а уже в 11:00 показатель составил всего +10,2 градуса. Произошло это по причине мощного вторжения холодного воздуха, сообщает сетевое издание m24.ru. По прогнозам метеорологов, в течение дня воздух может прогреться до +15 градусов, но ночью столбики термометров опустятся до +6...+8 градусов.

Ранее МЧС предупредило жителей столичного региона о сильном ветре, порывы которого 5 июня могут достигать 18 м/с.