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Приток Невы в Петербурге снова поменял цвет на ярко-фиолетовый

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Река Мурзинка в Санкт-Петербурге в очередной раз приобрела необычный цвет. Левый приток Невы стал ярко-фиолетовым, сообщили очевидцы в социальных сетях. Местные жители увидели изменения утром 4 июня. Причины аномалии устанавливаются.

Мурзинка часто меняет цвета от молочно-белого до ядовито-желтого или даже синего. В последний раз река стала красной в середине мая. Специалисты из комитета по природопользованию выяснили, что сброс произошел из выпуска АО «Экопром». Организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей, пишет портал «Санкт-Петербург.ру».

Мурзинка берет свое начало в озере в поселке Петро-Славянка в районе Колпино, протекает по территории Невского района и впадает в Неву возле Вантового моста в Санкт-Петербурге.

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