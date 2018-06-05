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Водителя автобуса будут судить за ДТП с гибелью школьницы в Тобольске

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В суд передано уголовное дело в отношении водителя автобуса, переехавшего 12-летнюю девочку в Тобольске. Школьница упала под колеса с бордюра и погибла в результате ДТП.

По данным следствия, водитель снижал скорость, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент навстречу общественному транспорту по бордюру шла школьница. Когда автобус начал движение, ребенок оступился и упал прямо под колеса. При этом водитель продолжил движение, оставив подростка на дороге. Об этом сообщает megatyumen.ru.

От полученных травм девочка скончалась.

В правоохранительных органах считают, что водитель должен был принять меры при появлении девочки на бордюре вплоть до остановки автобуса. Уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины передано в суд.

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