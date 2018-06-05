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В списке богатейших россиян сменился лидер

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Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал самым богатым человеком России, свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как сообщает агентство Bloomberg, с начала 2018 года он разбогател на $2,17 млрд. Одной из причин этого стал рост стоимости акций НЛМК. Только в понедельник, 4 июня, они выросли на 3,5%. В итоге сейчас состояние Лисина оценивается в $20,19 млрд. 

В общем рейтинге богатейших людей мира он занимает 45-е место.

25 мая журнал Forbes составил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России. Были отобраны 20 семей, в которых на преемников приходится наибольшее состояние. Самым богатым стал единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов ($17 млрд). На втором месте расположились дети крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — по $8,9 млрд.

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