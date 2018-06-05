Россияне стали чаще покупать кабриолеты

В России с приходом мая резко вырос спрос на кабриолеты. Россияне на 50% чаще стали искать объявления об их аренде или продаже.

По данным Юла Авто, наибольшей популярностью пользуется марка кабриолетов BMW, чья средняя стоимость составляет 1,7 млн рублей. На него пришлось 16% всех запросов. Далее следует Mercedes-Benz (11%, средняя стоимость — 4,2 млн рублей) и Porshe (10%, 8,3 млн рублей).

Наименьший интерес россияне проявили к автомобилям марок Lamborghini, Aston Martin и Caterham. Стоимость же самого дорого кабриолета марки Rolls-Royce составила 36,4 млн рублей.

На Москву и Подмосковье за последний год пришлось более 42% всех объявлений о продаже кабриолетов. На втором месте оказался Краснодар — 8% предложений. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 7% предложений.

В середине мая сообщалось, что самым популярным запросом на сервисе объявлений стал «велосипед». Больше всего велосипедов в расчете на душу населения предлагают в Краснодаре — город занял первую строчку в рейтинге. За ним идут Тюмень и Красноярск. Менее популярным товар стал в Волгограде, Липецке и Казани.