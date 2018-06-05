Госдума приняла закон о штрафах за нарушение запрета на анонимайзеры

Госдума 5 июня в третьем чтении одобрила законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах, принятого летом 2017 года.

Поправки были приняты в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно принятому документу, интернет-поисковики, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, могут быть оштрафованы на сумму до 700 тыс. рублей. Для физических лиц законопроект предусматривает штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Закон о запрете ресурсов для обхода блокировок в интернете в июле 2017 года подписал президент России Владимир Путин.