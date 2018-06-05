Все сооружения крепости Керчь хотят сделать доступными для посещения

Территорию крепости Керчь расчистят волонтеры. В 2018 году этим будут заниматься представители фонда «Археология». Организация выиграла президентский грант благодаря своему проекту молодежного волонтерского лагеря в крепости.

Как сообщает ИА «Крыминформ», волонтеры намерены расчистить редюит и окружающую его территорию и частично реконструировать объект, чтобы он стал доступен для туристов.

Кроме того, специалисты должны очистить ружейных капонир и провести обмерочные работы, а позже приступить к реставрации крепостных сооружений. Фонд планирует принять участие и в каталогизации старинных граффити, которыми покрыты стены крепости.

Реализовывать проект будут около 100 добровольцев, в основном студенты. Результатом должно стать включение части крепости в число музейных объектов, которые будут демонстрироваться во время экскурсий.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что крепость закрыта для посетителей из-за работ по разминированию. Специалисты предупредили о существовании опасности аварийных ситуаций на 15 главных объектах, построенных в XIX веке. После разминирования участок станет доступен для туристов.