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Медчасть проверяют в Ульяновске после сообщения об избиении пациентки

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Жительница Ульяновска сообщила об избиении ее пожилой родственницы в местной медсанчасти. В нападении на пациентку женщина обвиняет персонал.

Со слов соседок по палате, сиделка с родной сестрой напали на пациентку, после того как она попросила проводить ее в туалет. Женщины наступали потерпевшей на ноги, били и зажимали ее дверью, пишет 1ul.ru. О ситуации пострадавшая сообщила своей дочери, и та написала пост в социальных сетях. Местная жительница возмущена, что ее матери не помогла дежурная медсестра, и потребовала наказать виновных.

В медсанчасти по данному факту началась внутренняя проверка, также проверку проводит региональный Минздрав. Чиновники уточняют, что сиделка не является сотрудником медсанчасти и была нанята по желанию родственников пациентки.

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