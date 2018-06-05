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Почти 1 млн рублей выделят на ремонт домов-интернатов в Приамурье

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Пенсионный фонд планирует выделить почти 1 млн рублей на ремонт домов-интернатов и организацию компьютерных курсов для пенсионеров в рамках социальной программы Амурской области на 2019 год. Заявку на планирование средств в ПФР подписал врио губернатора области Василий Орлов.

Социальная программа выполняется на условиях софинансирования. Пенсионный фонд выделит 956 тыс. рублей, а бюджет области — 168,9 тыс. рублей. Таким образом, 1,125 млн рублей будет направлено на реализацию двух направлений программы, сообщает Амурская служба новостей.

В каких именно домах-интернатах будут проводиться ремонтные работы, определит министерство социальной защиты населения области ближе к срокам финансирования.

Как сообщили в Пенсионном фонде Амурской области, количество пенсионеров, которые смогут пройти компьютерные курсы, также станет известно ближе к финансированию, так как работа педагогов будет оплачиваться из средств программы.

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