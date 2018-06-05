Башкирская семья много лет принимала Уголовный кодекс за Коран
Семья из Башкирии несколько поколений подряд принимала Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке за священную книгу мусульман Коран. Уникальную вещь передали в дар музею МВД, сообщает пресс-служба ведомства.
Пожилая владелица книги долгие годы подкладывала ее под голову ребенка. Когда ее сын вырос, то пошел на службу в милицию.
«Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР», — приводит слова женщины ТАСС.
Музей МВД работает в Уфе с 1982 года. Там представлено трофейное оружие, обмундирование, а в зале Памяти можно узнать судьбу 109 полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.