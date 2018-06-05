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Башкирская семья много лет принимала Уголовный кодекс за Коран

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Фото: скриншот youtube/ВГТРК
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Семья из Башкирии несколько поколений подряд принимала Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке за священную книгу мусульман Коран. Уникальную вещь передали в дар музею МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

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Пожилая владелица книги долгие годы подкладывала ее под голову ребенка. Когда ее сын вырос, то пошел на службу в милицию.

«Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР», — приводит слова женщины ТАСС

Музей МВД работает в Уфе с 1982 года. Там представлено трофейное оружие, обмундирование, а в зале Памяти можно узнать судьбу 109 полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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