Магаданцам подарят десерт в одном из московских ресторанов

В ресторане Аркадия Новикова «Магадан», расположенном на Бадаевском заводе в Москве, стартовала акция-комплимент. Клиентам, родившимся или проживающим в Магадане, дают десерт в подарок.

Для того, чтобы получить бесплатное угощение, достаточно показать паспорт, сообщается в поступившем iz.ru пресс-релизе. Лакомство подается на усмотрение ресторана.

Отмечается, что в основе меню заведения — рыба и морепродукты из Магадана и других рыболовецких регионов России. Ежедневно, кроме понедельника и вторника, в ресторане проходят живые выступления, а по пятницам и субботам до 6 утра организованы танцевальные вечеринки под диджейские сеты. Кроме того, в летний период для гостей открыта веранда, рассчитанная на 100 человек.

В середине апреля стало известно, что Аркадий Новиков запускает новый гастрономический проект — Travel Gourmet by Novikov. С его помощью можно будет познакомиться с традиционной кухней любой страны: посетить фермерские хозяйства, винодельни и сыроварни, продегустировать авторские блюда и напитки в лучших ресторанах.