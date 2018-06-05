Количество генетических нарушений сократилось в Брянской области

Медики зафиксировали снижение количества выявленных хромосомных нарушений и врожденных аномалий у жителей Брянской области. Об этом говорится в отчете Брянскстата.

По данным экспертов, в 2017 году количество выявленных случаев болезни нервной системы и органов чувств сократилось на 10,6% по сравнению с 2016 годом. Число хромосомных нарушений уменьшилось на 10,5%. Также положительная динамика наблюдается по заболеваниям пищеварительной системы, количество выявленных случаев сократилось на 6,3%.

Всего в больницы за 2017 год обратились 938,1 тыс. человек, сообщает интернет-газета «Брянские новости». Почти половины из них жаловались на болезни органов дыхания. В 12,7% случаев местным жителям потребовалась помощь с травмами и отравлениями, у 8,8% пациентов были болезни нервной системы.

В Брянской области работает 203 амбулаторно-поликлинических учреждения, 77 детских поликлиник и более 50 больниц на 9 тыс. коек.