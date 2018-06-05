Прямой эфир

Количество генетических нарушений сократилось в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медики зафиксировали снижение количества выявленных хромосомных нарушений и врожденных аномалий у жителей Брянской области. Об этом говорится в отчете Брянскстата.

По данным экспертов, в 2017 году количество выявленных случаев болезни нервной системы и органов чувств сократилось на 10,6% по сравнению с 2016 годом. Число хромосомных нарушений уменьшилось на 10,5%. Также положительная динамика наблюдается по заболеваниям пищеварительной системы, количество выявленных случаев сократилось на 6,3%.

Всего в больницы за 2017 год обратились 938,1 тыс. человек, сообщает интернет-газета «Брянские новости». Почти половины из них жаловались на болезни органов дыхания. В 12,7% случаев местным жителям потребовалась помощь с травмами и отравлениями, у 8,8% пациентов были болезни нервной системы.

В Брянской области работает 203 амбулаторно-поликлинических учреждения, 77 детских поликлиник и более 50 больниц на 9 тыс. коек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители брянского поселка Ивот своими силами возродили парк
Экологически чистый картофель начнут выращивать в Брянской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017