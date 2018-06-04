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«Народное караоке» Пятого канала уже состоялось в Самаре и Тольятти

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Фото: Пятый канал
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Проект Пятого канала и Хора Турецкого «Народное караоке» уже состоялся в минувшие выходные в Самаре и Тольятти. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru в понедельник, 4 июня.

Так, в субботу 15 тыс. жителей и гостей Самары собрались на набережной Волги, чтобы посмотреть шоу вживую и спеть любимые песни. На следующий день мероприятие, участниками которого стали свыше 20 тыс. человек, прошло в Тольятти. Для тех, кто не смог посмотреть шоу своими глазами, велся стрим в официальной группе Пятого канала в «Одноклассниках».

1 июня сообщалось, что Пятый канал завершил очередной телевизионный сезон с рекордными показателями. Он стал лидером среди всех национальных вещателей по среднему времени просмотра. Кроме того, стало известно, что доля в аудитории 25–59 лет с 2010 года выросла в три раза и составила 6,2%, это самое высокое значение за всю историю канала.

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