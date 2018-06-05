Врачи предупреждают о распространении туляремии в Липецкой области

Роспотребнадзор сообщил о наличии на территории Липецкой области очагов лихорадки Западного Нила. Болезнь могут переносить комары.

По данным ведомства, за несколько лет зафиксировано 30 случаев заражения туляремией. Очагами распространения заболевания являются естественные и искусственные водоемы. Роспотребнадзор рекомендовал главам местных администраций проводить благоустройство территорий возле жилых домов, в частности косить траву, убирать мусор и проводить дезинфекцию подвалов и лесных зон. Об этом пишет Lipetskmedia.

Кроме того, местным жителям рекомендовано проводить обработку домашних животных против клещей и других насекомых.

Ранее жители Липецкой области сообщали о большом количестве комаров на городских пляжах и в лесопарковой зонах.