В ОБСЕ отреагировали на публикацию Киевом списка «изменников»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал неприемлемым публикацию списка так называемых изменников с именами журналистов и призвал прекратить подобную практику. Такое заявление он сделал в письме к украинским властям.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган 30 мая на своей странице в Facebook опубликовала список из 26 так называемых изменников, которые критиковали власти страны после инсценированного убийства журналиста Аркадия Бабченко. В перечне имен фигурировали в том числе два журналиста: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленкo.

По словам Дезира «называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, значит подвергать их большому риску, этого нельзя допускать», говорится в сообщении на сайте организации.

«Я призываю власти вмешаться и прекратить такую практику, особенно ту, которой занимаются представители властей, учитывая уязвимую и трудную среду на Украине в данный момент», — написал представитель OБCE.

Об убийстве Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве, сообщалось 29 мая. Однако на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что этот инцидент был инсценировкой, призванной предотвратить реальное покушение на журналиста.