Два человека пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковой иномарки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по области.

Авария произошла в понедельник вечером, 4 июня, на 10-м км автодороги Обводная. Автомобиль Daewoo Nexia под управлением мужчины 1988 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania R124L420, сообщает НИА «Самара».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковой машины и его пассажир. Они получили различные телесные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.