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Житель Ростова-на-Дону выпал из окна при попытке сбежать от полиции

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Мужчина госпитализирован в Ростове-на-Дону после падения с четвертого этажа. Местный житель выпал из окна здания полиции.

По данным следствия, горожанина вызвали в отдел уголовного розыска для дачи объяснений. В здании МВД мужчина зашел в туалет, сломал замок на внешней решетке и попытался сбежать. При этом местный житель сорвался и упал с высоты четвертого этажа. Об этом пишет RostovGazeta.

С травмами пострадавший был доставлен в больницу. По факту несчастного случая проводится проверка.

Как сообщал ранее портал iz.ru, в Казани шестилетний мальчик выпал из окна на седьмом этаже. Ребенка госпитализировали, однако спасти жизнь пострадавшего врачи не смогли.

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