Власти Уфы объяснили «укладку асфальта в лужу»

В администрации Уфы решили прокомментировать многочисленные сообщения в социальных сетях о том, как на одной из улиц дорожные рабочие укладывают асфальт прямо в лужу. В мэрии утверждают, что асфальт там никто не укладывал.

На самом деле, как пояснили в пресс-службе городской администрации, в этом районе строители устраняли просадку грунта обочины, отсыпая ее асфальтогранулятом. «Подобные просадки на обочинах можно устранять при любых погодных условиях», — цитирует сообщение пресс-службы ИА «Башинформ».

В апреле портал iz.ru сообщал о том, что в Тюмени асфальт укладывают в дождливую погоду. Местные жители утверждали, что подобная ситуация повторяется из года в год. Они также рассказали, что в городе тротуар как-то «отремонтировали» монтажной пеной.