Прямой эфир

Трехлетний ребенок скончался после пожара в Оренбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетний мальчик умер в больнице после пожара в Оренбурге. Причины возгорания не установлены.

Квартира в жилом доме на улице Ипподромной загорелся 3 июня. В горящем помещении находились мама с трехлетним сыном. Из дома они смогли выбраться благодаря соседям, которые сняли решетки с окон. Пострадавших доставили в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь мальчика, сообщает РИА «Оренбуржье».

Пострадавшая женщина находится в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодой мужчина спас двух человек при пожаре в Ульяновской области
Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Вологодской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017