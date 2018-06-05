Трехлетний ребенок скончался после пожара в Оренбурге

Трехлетний мальчик умер в больнице после пожара в Оренбурге. Причины возгорания не установлены.

Квартира в жилом доме на улице Ипподромной загорелся 3 июня. В горящем помещении находились мама с трехлетним сыном. Из дома они смогли выбраться благодаря соседям, которые сняли решетки с окон. Пострадавших доставили в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь мальчика, сообщает РИА «Оренбуржье».

Пострадавшая женщина находится в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.