Трехлетний ребенок скончался после пожара в Оренбурге
Трехлетний мальчик умер в больнице после пожара в Оренбурге. Причины возгорания не установлены.
Квартира в жилом доме на улице Ипподромной загорелся 3 июня. В горящем помещении находились мама с трехлетним сыном. Из дома они смогли выбраться благодаря соседям, которые сняли решетки с окон. Пострадавших доставили в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь мальчика, сообщает РИА «Оренбуржье».
Пострадавшая женщина находится в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.