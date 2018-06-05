Тверскую область признали одним из самых фестивальных регионов

Тверская область вошла в топ-3 регионов России с самыми интересными летними праздниками и фестивалями. Рейтинг составил туристический сервис Tvil.ru, который проводил опрос в социальных сетях.

Кроме Тверской области в тройке лучших по этому показателю оказались Крым и Тульская область. В пятерку лучших также вошли Калужская область и Алтайский край.

«Тверские ведомости» уточняют, что 15% голосов регион набрал благодаря фестивалям «Нашествие», «Селигерский рыбник» и «У Пожарского в Торжке».

У лидера списка, Крыма, 38% голосов с фестивалями Koktebel Jazz Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве, «Барабулька» в Феодосии, и «Боспорские врата» в Керчи.

Ранее стало известно, какие города у россиян считаются самыми популярными для летнего отдыха с детьми. Ими признаны Сочи, Евпатория, Анапа, Феодосия и Ялта.