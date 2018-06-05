Ученик и инструктор пострадали в ДТП с учебным автомобилем в Ярославле

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с учебным автомобилем в Ярославле. Инструктор и ученик доставлены в больницу.

Авария произошла на Добрынинском мосту. По данным очевидцев, автомобиль BMW ехал на большой скорости и врезался в учебный автомобиль. У машины от удара смяло багажник. Водителя и инструктора доставили в больницу.

Свидетели аварии утверждают, что водитель внедорожника BMW был сильно пьян, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ». Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.