Капремонт в Липецкой области делают с опережением графика

В Липецкой области работы по программе капитального ремонта идут с опережением графика: более 170 домов уже почти готовы. За 2018 год в регионе обновят 170 кровель и 193 фасада, заменят 210 лифтов, утеплят 56 стен.

Запущены новые проекты, среди которых монтаж газовых сетей, реконструкция фасадных групп на некоторых улицах. Возможно, вскоре начнется установка автоматизированных тепловых узлов. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Помимо инженеров-строителей, деятельность подрядчиков контролирует специальная служба по техническому надзору. Особое внимание уделяется качеству и соблюдению сроков: капитальный ремонт систем теплоснабжения, кровли и фасадов должен быть завершен к 1 сентября. В 2019 году планируется капитально отремонтировать 417 домов.

Напомним, региональные операторы могут получить доступ к персональным данным собственников жилья для ускоренного взыскания задолженностей. Такие рекомендации дал Минстрою Совет Федерации. С 2017 года задолженность россиян по взносам за капремонт возросла с 12 млрд рублей до 78,9 млрд рублей.