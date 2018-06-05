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Ребенок получил травмы на игровой площадке из-за кустов под Рязанью

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Следственный комитет начал проверку по факту получения травм девочкой на игровой площадке в Рязанской области. Ребенок расцарапал лицо о кусты.

Инцидент произошел в деревне Нагорное. Девочка поранила лицо из-за веток, которые торчали рядом с детской площадкой. По словам местных жителей, площадка не имеет ограждения, а подпиливать кусты им запретили. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

По данному факту начали проверку следователи. Они намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за содержание площадки.

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