Ребенок получил травмы на игровой площадке из-за кустов под Рязанью

Следственный комитет начал проверку по факту получения травм девочкой на игровой площадке в Рязанской области. Ребенок расцарапал лицо о кусты.

Инцидент произошел в деревне Нагорное. Девочка поранила лицо из-за веток, которые торчали рядом с детской площадкой. По словам местных жителей, площадка не имеет ограждения, а подпиливать кусты им запретили. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

По данному факту начали проверку следователи. Они намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за содержание площадки.