Трое пропавших в Саратовской области детей найдены

Найдены трое детей, пропавшие накануне в Марксовском районе Саратовской области. Их отыскали минувшей ночью в 2 км от города Маркс, у села Павловка под мостом через реку Малый Караман.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в спасательной службе, два мальчика потерялись в черте города. О пропаже рассказала мать одного из детей. Первоначально искали двух мальчиков 6 и 12 лет. Однако вместе с ними нашли еще и 15-летнюю девочку.

Все они из разных семей. Спасателям ребята рассказали, что боялись возвращаться домой из-за ссоры с родителями.

Состояние здоровья детей удовлетворительное. Их уже передали родителям. Сотрудники полиции будут выяснять причины случившегося.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Хакасии в районе горы Борус спасатели отыскали отбившихся от группы туристов. Первоначально они вели розыск двух человек, но обнаружили трех.