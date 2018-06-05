Прямой эфир

Первый летний снег выпал в Мурманской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманской области выпал снег. Он замечен в Ревде, Ловозере, Кандалакше и Кировске. Кроме того, снег лежит на улицах Оленегорска и Лапландии.

Синоптики предупреждают, что осадки в виде снега ожидаются в течение всего этого дня. Кроме того, в регионе возможен сильный ветер, а температура не будет подниматься выше +9 градусов.

ИА «Би-порт», между тем, сообщает, что Кольский полуостров в течение нескольких дней будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии. Этим и объясняются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также понижение температуры.

В первый день лета снег выпал в Башкирии. Местные жители сообщали о буране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ряде регионов России 1 июня выпал снег
Грозы и сильный ветер ожидаются в Москве 5 июня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017