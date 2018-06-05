Первый летний снег выпал в Мурманской области

В Мурманской области выпал снег. Он замечен в Ревде, Ловозере, Кандалакше и Кировске. Кроме того, снег лежит на улицах Оленегорска и Лапландии.

Синоптики предупреждают, что осадки в виде снега ожидаются в течение всего этого дня. Кроме того, в регионе возможен сильный ветер, а температура не будет подниматься выше +9 градусов.

ИА «Би-порт», между тем, сообщает, что Кольский полуостров в течение нескольких дней будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии. Этим и объясняются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также понижение температуры.

В первый день лета снег выпал в Башкирии. Местные жители сообщали о буране.