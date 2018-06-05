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Суд арестовал активы «Газпрома» в Голландии

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Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаз Украины» об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую компанию.

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Ходатайство было подано для того, чтобы получить от «Газпрома» $2,6 млрд по решению Стогкольмского арбитража.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями», — говорится в сообщении.

Глава украинской компании Андрей Коболев отметил, что для получения от «Газпрома» «присужденной суммы» планируется использовать «все доступные законные средства и инструменты».

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение о взыскании с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $2,56 млрд за «недобранный транзитный газ». Российская компания объявила о расторжении договора с украинской стороной и подала апелляцию. Украина в ответ наложила арест на имущество «Газпрома».

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