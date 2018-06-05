Вице-премьер Госсовета КНР приедет на церемонию открытия ЧМ-2018

Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань приедет на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявили в МИД Китая, передает ТАСС.

«Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Сунь Чуньлань с 12 по 15 июня посетит Россию для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу», — сказала официальный представитель ведомства Хуа Чуньин.

Чемпионат впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В группе А сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).