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Трассу «Кола» вновь перекроют в середине рабочего дня

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Движение на федеральной трассе «Кола» в Карелии завтра будет перекрыто примерно на два часа. Полностью недоступным для автомобилистов станет участок в Кемском районе республики с 873 км по 875 км. Там продолжается капитальный ремонт.

Как уточняет ИА «Карелinform», движение перекроют для всех видов транспорта с 16:00 до 18:00. Причина — буровзрывные работы.

Портал iz.ru 30 мая сообщал о перекрытии участка трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Тогда это было связано с разводом Ладожского моста для прохода крупных судов.

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