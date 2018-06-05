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В результате крушения истребителя в Индии погибли пилот и пять коров

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Фото: ТАСС/Prabhat Kumar Verma
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Истребитель ВВС Индии 5 июня потерпел крушение в округе Кач, штат Гуджарат на западе страны, сообщает India Today.

«Сегодня утром самолет «Ягуар» разбился около 10:30 во время тренировочного полета с авиабазы Джамангар», — рассказал лейтенант Кол Маниш Ойха.

По словам представителя Минобороны, пилот погиб. В результате крушения самолета также погибли пять коров, пасущихся в поле, отмечает The Times of India.

Истребитель «Ягуар» был приписан к авиабазе Джамангар.

2 июня истребитель ВВС Ирана F-7 разбился в в провинции Исфахан центральной части страны. Сообщалось, что пилоты выжили.

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