Швейцарские банки заблокировали счета Вексельберга на 1 млрд франков

Банки Швейцарии заблокировали счета владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, на общую сумму около 1 млрд франков, сообщает Forbes со ссылкой на источник в бизнес-группе.

Средства блокировали не только публичные банки UBS и Credit Suisse, но и частные, включая Julius Baer, — рассказал источник в «Ренове».

Сообщается, что в настоящее время юристы «Реновы» уже готовят иски к этим кредитным организациям.

Счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого является сам миллиардер с с долей 9,27%.

Об этом рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus, однако Forbes не смогли проверить эту информацию.

На прошлой неделе еженедельник Schweiz am Wochenende писал, что банки Швейцарии заблокировали средства на счетах Вексельберга, из-за опасений попасть под санкции со стороны США.

6 апреля США ввели новые антироссийские санкции. Под ограничительные меры попали 26 физлиц и 15 компаний.