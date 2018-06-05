Ученые научились определять опасные болезни с помощью курсора мыши

Особенности использования компьютерной мыши могут помочь в диагностировании болезней Паркинсона и Альцгеймера, говорится в совместной работе Университета Дьюка и компании Microsoft.

Для исследования с помощью искусственного интеллекта был проанализирован 31 млн запросов в поисковой системе Bing. Авторы работы сравнили поведение людей, интересующихся симптомами болезней Паркинсона и Альцгеймера, с контрольной группой. Как сообщает Daily Mail выяснилось, что у многих, ищущих симптомы, дрожал курсор мыши, а страницы медленно прокручивались.

Ученые считают, что это первые признаки развития данных заболеваний. По их словам, это открытие в будущем позволит создать программное обеспечение, которое сможет выявлять эти болезни раньше медиков.

В апреле сообщалось, что относительно легкая травма головного мозга, полученная однократно, может значительно увеличить риск развития болезни Паркинсона. Неврологи установили такую связь, изучив данные более 300 тыс. американских ветеранов за 12 лет.