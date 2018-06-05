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Закон о контрсанкциях вступил в силу в России

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». 

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня публикации.

Документ позволяет вводить ответные меры на недружественные шаги государств, а также организаций, находящихся под их юрисдикцией, и должностных лиц и граждан.

Совет Федерации одобрил закон 30 мая. Госдума приняла документ в третьем, окончательном чтении, 22 мая.

Ранее Путин подписал закон, вводящий механизм голосования без открепительных удостоверений на выборах в Госдуму. Новые меры позволят избирателям голосовать на любом участке по месту фактического пребывания. 

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