Сеул попросил Пхеньян предоставить иммунитет сотрудникам центра связи

Правительство Республики Корея обратилось к КНДР с просьбой предоставить дипломатический иммунитет южнокорейским сотрудникам отделения связи, которое откроется в городе Кэсон.

Как сообщает Yonhap News Agency, предлагается также дать им гарантии беспрепятственного прохода и использования средств связи, а также не досматривать их багаж при пересечении границы.

Ранее сообщалось, что пресс-центр саммита КНДР–США в Сингапуре, запланированный на 12 июня, будет располагаться в здании, которое используется в качестве гаража для болидов «Формулы-1» во время соревнований.