Русскоязычную радиостанцию закроют в Финляндии 

Единственная русскоязычная радиостанция Sputnik, работавшая 19 лет в Финляндии, прекратит свое существование.

Частоты были куплены финским радиохолдингом Basso Media. Сделка касается только частот и не затрагивает персонал. Радиостанция принадлежала основателю «Русского радио» Сергею Архипову.

Вещание осуществлялось в пяти городах Финляндии (Хельсинки, Порвоо, Котка, Иматра, Лаппеенранта) и одном городе России (Выборг), передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что международное агентство Sputnik исключили из Торговой палаты Эдинбурга.