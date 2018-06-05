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Русскоязычную радиостанцию закроют в Финляндии 

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Фото: Global Look Press
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Единственная русскоязычная радиостанция Sputnik, работавшая 19 лет в Финляндии, прекратит свое существование.

Частоты были куплены финским радиохолдингом Basso Media. Сделка касается только частот и не затрагивает персонал. Радиостанция принадлежала основателю «Русского радио» Сергею Архипову.

Вещание осуществлялось в пяти городах Финляндии (Хельсинки, Порвоо, Котка, Иматра, Лаппеенранта) и одном городе России (Выборг), передает «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что международное агентство Sputnik исключили из Торговой палаты Эдинбурга

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