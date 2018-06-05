Русскоязычную радиостанцию закроют в Финляндии
Единственная русскоязычная радиостанция Sputnik, работавшая 19 лет в Финляндии, прекратит свое существование.
Частоты были куплены финским радиохолдингом Basso Media. Сделка касается только частот и не затрагивает персонал. Радиостанция принадлежала основателю «Русского радио» Сергею Архипову.
Вещание осуществлялось в пяти городах Финляндии (Хельсинки, Порвоо, Котка, Иматра, Лаппеенранта) и одном городе России (Выборг), передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что международное агентство Sputnik исключили из Торговой палаты Эдинбурга.