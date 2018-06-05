Шарапова расстроилась из-за решения Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение американки Серены Уильямс сняться с турнира «Ролан Гаррос».

«Я с нетерпением ждала матча с Сереной Уильямс и очень расстроена, что ей пришлось сняться», — приводит слова Шараповой «Газета.ру».

Ранее Уильямс отказалась от участия во встрече против Шараповой в 1/8 финала турнира из-за травмы руки.

В четвертьфинале Шарапова встретится с победительницей пары Гарбинье Мугурса (Испания) — Леся Цуренко (Украина).

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